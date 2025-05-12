В Ульяновской области расследуют ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими

Начата проверка по факту смертельного ДТП в Ульяновской области. Происшествие случилось в понедельник, 12 мая, около 7:50 (MSK+1) на 27 км 500 м автодороги «Большие Ключищи — Сенгилей — Елаур — Молвино — Байдулино» в Сенгилеевском районе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По предварительной информации полиции, водитель 1949 года рождения за рулем автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada Granta под управлением мужчины 1967 года рождения. В результате аварии водитель отечественной машины погиб на месте происшествия.

Кроме того, пассажир Lada Granta, женщина 1964 года рождения, и водитель иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Георгий Портнов