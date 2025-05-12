Банк «Центр-инвест» нарастил портфель кредитов предпринимателей

По результатам исследования сервиса Brobank.ru банк «Центр-инвест» занял 2-е место в списке кредитных организаций страны с максимальным приростом портфеля кредитов ИП и 7-е место в рейтинге банков с крупнейшим портфелем займов индивидуальных предпринимателей в 2025 году.



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При этом банк «Центр-инвест» эффективно управляет рисками и сохраняет стабильно качественный кредитный портфель — уровень просроченной задолженности по кредитам ИП в портфеле банка составляет 0,3%, что вдвое ниже среднего показателя всех банков России.

Стабильная позиция регионального банка «Центр-инвест» в рейтинге крупнейших кредитных организаций страны свидетельствует об устойчивом положении банка на рынке финансовых услуг и предложении комфортных условий финансирования для развития предпринимательства.

Банк «Центр-инвест» активно участвует в государственных программах льготного финансирования субъектов МСП для поддержки деятельности предпринимателей юга России. В 2024 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило банку «Центр-инвест» кредитный рейтинг на уровне А(RU) с изменением прогноза на «Позитивный».

ПАО КБ "Центр-инвест". Генеральная лицензия №2225