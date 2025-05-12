Фонд капремонта в Ярославле взыскал со спецсчета управдома 12,5 млн руб.

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск регионального фонда капремонта к АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» о взыскании 12,5 млн руб. средств, находящихся на специальном счете дома № 42/40 на улице Рыбинской. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2014 году одна из жительниц дома выиграла иск к мэрии с требованием провести капитальный ремонт общего имущества, в том числе крыши. Однако мэрия решение суда не исполняла. В 2019 году жители дома приняли решение, что будут формировать средства на капитальный ремонт на специальном счете управляющей организации и отправили документы об этом в фонд капремонта. Однако фонд это решение проигнорировал и в 2021 году сам заключил договор на ремонт крыши дома на улице Рыбинской с подрядной организацией на сумму 12,2 млн руб.

Как указано в решении суда, ремонт был выполнен, причем акты выполненных работ подписали в том числе представители управдома и жильцов. В 2024 году Кировский суд Ярославля вынес определение о том, чтобы изменить способ исполнения решения суда 2014 года с проведения ремонта на перечисление денег. Мэрия исполнила это определение, перечислив на спецсчет 12,2 млн руб. — стоимость ремонта крыши. Эту сумму, а также затраты на проектирование, фонд решил взыскать с управдома.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указав, что фонд не имел права проводить работы без согласия жильцов, а решение суда должна была исполнять мэрия, а не фонд. Но арбитражный суд оставил эти аргументы без внимания и указал, что мэрия перечисляла деньги именно на ремонт крыши, который был организован фондом.

«При производстве расчетов по договору денежные средства в соответствии, в том числе, были заимствованы из денежных средств, собранных собственниками помещений других многоквартирных домов, на что указывалось представителем Регионального фонда в судебных заседаниях. Фактически выполненные работы по капитальному ремонту кровли подлежат оплате за счет средств собственников МКД»,— говорится в решении суда.

Суд обязал управдом как владельца счета перечислить 12,5 млн руб. фонду капремонта. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын