В Башкирии комиссия будет устанавливать причины смерти волонтеров СВО

В Башкирии создана комиссия по установлению причинно-следственной связи смерти волонтеров, работающих в зоне СВО, с полученным ранением или травмой. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров. Тем же документом утвержден порядок работы комиссии.

В указе к волонтерам отнесены физические лица и предприниматели, привлеченные к работам по восстановлению инфраструктурных объектов, вооружения, военной и специальной техники, а также перевозке пассажиров и грузов в зоне СВО. При этом с ними должен быть заключен госконтракт.

Расследоваться будут случаи смерти волонтеров, произошедшие в течение одного года с момента прекращения их деятельности на территории СВО. Созданная комиссия должна будет установить их связь с ранением, травмой или заболеванием, полученным в зоне военных действий. На основании выданных ею заключений будут решаться вопросы о назначении мер поддержки.

Наталья Балыкова