«Лев XIV вполне способен стать серьезной проблемой для Белого дома»

Новый понтифик Лев XIV в своей первой публичной воскресной молитве призвал к миру на Украине и прекращению огня в Газе. Единственным приемлемым путем разрешения конфликтов остаются переговоры и дипломатические усилия, заявил папа римский. По его словам, мир должен быть не кратковременной передышкой, а прочным и справедливым решением для всех сторон. Кроме того, Лев XIV приветствовал прекращение огня между Индией и Пакистаном. По его оценкам, мир сейчас переживает «драматический сценарий третьей мировой войны». Каким будет первый в истории папа римский из США? Об этом — обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главное событие в католическом мире с конклавом кардиналов и дымом из Сикстинской капеллы завершилось, и теперь многие задаются вопросом: каким будет новый папа римский? Откровенно говоря, можно даже поставить вопрос иначе: станет ли он активным участником мировых событий или нет? Папский престол — это как раз тот случай, когда человек красит место, а не наоборот. Из недавних примеров можно вспомнить, с одной стороны, Иоанна Павла II, который сыграл важную роль в крушении коммунистических режимов Восточной Европы, а с другой стороны, его преемника Бенедикта XVI, который предпочел сосредоточиться на внутрицерковных реформах. Так что диапазон возможностей у 267-го епископа Рима Роберта Фрэнсиса Превоста-Мартинеса, принявшего имя Лев XIV, практически безграничен.

Впрочем, есть, как говорится, некоторые вводные данные, проливающие свет на взгляды и амбиции нового понтифика. Судя по всему, он — умеренный республиканец. Хотя в штате Иллинойс избиратели не регистрируются по партийной принадлежности, участие Превоста как минимум в трех республиканских праймериз указывает на его политические предпочтения. В последний раз он голосовал на праймериз в 2016 году, как раз в период усиления внутрипартийного влияния Дональда Трампа. Возможно, он сторонник движения Never-Trump, в которое входят консерваторы, критически относящиеся к нынешнему президенту. Поэтому слухи о том, что избрание папы из США — это успех текущей администрации, не имеют под собой оснований. Напротив, Лев XIV, не будучи ни оголтелым либералом, ни сторонником MAGA вполне способен стать серьезной проблемой для Белого дома. В последние годы все больше американских католиков голосуют за республиканцев, а значит, позиция папы будет иметь серьезный вес для паствы.

Однако активность Льва XIV, конечно, не ограничится американской политикой. Говорят, представляя свою программу, он пообещал стать папой-защитником и уделять особое внимание ограждению верующих от гонений. Если это действительно так, можно ожидать его активного участия в борьбе за права католиков в Китае, Иране и других странах Глобального Юга. У него, кстати, есть опыт переговоров в условиях гражданской войны в Перу, и эти навыки, безусловно, будут востребованы.

Отдельно стоит вопрос отношения Льва XIV к текущим мировым конфликтам. Любопытно, что по поводу войны Израиля в Газе он очень аккуратно и нейтрально высказался только после избрания, тогда как о событиях на Украине говорил весьма однозначно и совсем не комплиментарно по отношению к Москве. В этом он выглядит полной противоположностью покойного Франциска. Интересно было бы узнать, что он думает о перестрелках между Индией и Пакистаном, но, подозреваю, как и большинство жителей планеты, он еще не до конца разобрался, в чем именно суть спора, и на чьей стороне в этой вооруженной дискуссии правда.

И, наконец, важно отметить, что новый папа римский из августинцев и два шестилетних срока являлся генеральным приором или настоятелем ордена. Он стал вторым августинцем на этом посту, но самым известным представителем ордена был и остается Мартин Лютер, начавший с критики нравов Ватикана, а завершивший Реформацией и созданием протестантизма.

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Михаил Гуревич