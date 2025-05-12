В ГД внесен проект о лишении прав на два года, если водитель не уступил скорой

В Госдуму внесен законопроект о лишении прав на срок до двух лет в случае, если водитель не уступил проезд машине скорой помощи. Поправки к ст. 12.17 КоАП подготовила группа депутатов ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня водитель наказывается штрафом до 7,5 тыс. руб. или лишением прав на срок до одного года, если он не уступил проезд автомобилю с цветографическими схемами на борту с одновременно включенными «мигалками» и специальным звуковым сигналом. ЛДПР предлагает выделить в отдельный состав случаи, когда водитель не уступает дорогу машине скорой помощи. Нарушителей будут наказывать штрафом 20–30 тыс. руб. или лишением прав на срок до двух лет.

«К большому сожалению, учащаются ситуации, когда водители просто издеваются и откровенно глумятся, препятствуя движению машин скорой,— написал Ярослав Нилов у себя в канале.— Подобное поведение — это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы».

Полина Мотызлевская