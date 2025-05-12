Минфин предложил с марта 2026 года ввести лицензирование торговли сигаретами

Минфин предлагает начать вводить лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией с марта 2026 года. Проект изменений в федеральное законодательство размещен на сайте проекта нормативных правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке, изменения планируют вносить поэтапно: запрет на осуществление оптовой и розничной торговли без лицензии вступит в силу с 1 сентября 2026 года; тогда же начнется переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие лицензионным требованиям, который продлится год –– до 1 сентября 2027 года.

Среди требований к торговым объектам –– размер площади, где предполагается осуществление торговли (не менее 5 кв. м), отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тыс. руб., уплата госпошлины за лицензию. При этом регионы будут уполномочены устанавливать дополнительные ограничения. В частности, увеличивать минимальный размер площади торгового объекта, но не более чем в пять раз.

Авторы законопроекта обещают, что госпошлина за действия лицензирующих органов не станет обременительной для организаций и индивидуальных предпринимателей. За оптовую и розничную торговлю без лицензии предполагается ответственность вплоть до уголовной.

На данный момент лицензированию подвергаются только производство, экспорт и импорт табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для ее производства.