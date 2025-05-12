В Новороссийске увеличили размер выплат пострадавшим от ЧС после атаки БПЛА

Власти Новороссийска приняли решение об увеличении объемов материальной и финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципалитета. Поводом для корректировки размеров выплат стала недавняя массированная атака на город, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

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Согласно утвержденным изменениям, сумма единовременной материальной помощи увеличена с 10 тыс. до 15 тыс. руб. на человека. Финансовая поддержка при частичной утрате имущества первой необходимости составит 75 тыс. руб. вместо прежних 50 тыс., при полной утрате — 150 тыс. вместо 100 тыс. руб.

Кроме того, пересмотрены размеры выплат при нанесении вреда здоровью: за легкий вред теперь полагается 300 тыс. руб. (ранее — 200 тыс.), за вред средней тяжести — 600 тыс. руб. (ранее — 400 тыс.). В случае гибели члена семьи сумма пособия на одного погибшего увеличена до 1,5 млн руб., что на 500 тыс. превышает ранее действующий норматив.

Выплаты будут осуществляться при введении режима ЧС и при соблюдении установленных законом условий.

Вячеслав Рыжков