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В Тольятти произошла очередная утечка на водоводе холодного водоснабжения

В Тольятти сегодня, 12 мая, в 09:33 (MSK+1) произошла авария на водоводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм по адресу: Комсомольский район, ул. Матросова, 18. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На данный момент без холодного водоснабжения остаются потребители пяти многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.

Для жителей организован подвоз питьевой воды бойлером.

В ведомстве предполагают, что смогут восстановить водоснабжение к 17:00 (MSK+1) сегодняшнего дня.

Алексей Алексеев

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