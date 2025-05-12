В Тольятти произошла очередная утечка на водоводе холодного водоснабжения

В Тольятти сегодня, 12 мая, в 09:33 (MSK+1) произошла авария на водоводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм по адресу: Комсомольский район, ул. Матросова, 18. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На данный момент без холодного водоснабжения остаются потребители пяти многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.

Для жителей организован подвоз питьевой воды бойлером.

В ведомстве предполагают, что смогут восстановить водоснабжение к 17:00 (MSK+1) сегодняшнего дня.

Алексей Алексеев