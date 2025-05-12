В Челябинской области ввод жилья вырос почти на 26% в I квартале

В январе-марте 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 726,4 тыс. кв. м жилья, что на 25,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост произошел за счет индивидуального жилищного строительства, увеличившегося за год на 51,5%, до 604,1 тыс. кв. м. Такие сведения представлены в отчете Челябинскстата «Социально-экономическое положение региона за январь-март 2025 года».

Жители Челябинской области построили более 83% от общего объема жилья, введенного в первом квартале. Всего население возвело 4657 домов, застройщики-юридические лица — 71. Общая площадь многоквартирных домов составила 122,2 тыс. кв. м. Это почти на 31% меньше по сравнению с январем-мартом 2024 года.