В Ростовской области усилят меры профилактики против клещей и сорняков

Руководители муниципалитетов Ростовской области активизируют работу по уничтожению амброзии и другой сорной растительности, а также усилят обработку зон отдыха от клещей и других опасных насекомых. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Меры профилактики необходимо повысить, уделять еще больше внимания санитарной обработке, чтобы люди могли чувствовать себя защищенными»,– подчеркнул глава региона.

Нескошенная трава, в т.ч. амброзия, доставляет массу неудобств жителям. В Ростовской области введены штрафы для тех, кто игнорирует элементарные правила благоустройства, но и они не всегда помогают. С сорняками нужно бороться до начала их цветения, и в эту борьбу должны быть вовлечены все без исключения, говорится в сообщении.

Валентина Любашенко