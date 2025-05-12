Из Перми прекратились чартерные полеты в Хургаду

Египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines прекратила чартерные полеты из Перми в Хургаду (Египет). Из расписания аэропорта исчезли рейсы на этот египетский курорт. Ранее сообщалось, что полетная программа перевозчика по этому направлению была рассчитана до декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

При этом полеты Al Masria на другой египетский курорт — Шарм-эш-Шейх из Перми продолжается: рейсы стоят в расписании до конца мая.

Ранее «Известия» сообщали, что Al Masria сократит почти на треть полетную программу из России с 20 мая. Ограничения коснутся рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В пресс-службе Росавиации подтвердили, что перевозчик сократит число рейсов из-за их периодических задержек.

Согласно данным сервиса Tourvisor, туроператоры продают путевки с вылетом из Перми в Хургаду с 1 июля 2025 года. Перевозчиком на маршруте указана Al Masria.