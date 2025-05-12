Из Перми прекратились чартерные полеты в Хургаду
Египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines прекратила чартерные полеты из Перми в Хургаду (Египет). Из расписания аэропорта исчезли рейсы на этот египетский курорт. Ранее сообщалось, что полетная программа перевозчика по этому направлению была рассчитана до декабря 2025 года.
Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино
При этом полеты Al Masria на другой египетский курорт — Шарм-эш-Шейх из Перми продолжается: рейсы стоят в расписании до конца мая.
Ранее «Известия» сообщали, что Al Masria сократит почти на треть полетную программу из России с 20 мая. Ограничения коснутся рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. В пресс-службе Росавиации подтвердили, что перевозчик сократит число рейсов из-за их периодических задержек.
Согласно данным сервиса Tourvisor, туроператоры продают путевки с вылетом из Перми в Хургаду с 1 июля 2025 года. Перевозчиком на маршруте указана Al Masria.