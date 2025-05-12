Район Пензенской области получит 18 млн на строительство водозаборного узла

Администрация Белинского района Пензенской области в текущем году получит 18 млн руб. на проектирование и строительство водозаборного узла. Объект появится в селе Поим.

Соответствующий документ подписал председатель правительства области Николай Симонов. Он лично будет контролировать исполнение постановления, опубликованного 6 мая.

Денежные средства поступят из резервного фонда регионального правительства. Указанная сумма выделяется для финансового обеспечения расходов, касающихся ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на местной артезианской скважине.

Павел Фролов