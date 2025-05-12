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Дмитрий Махонин поручил минтрансу подготовить план строительства причалов до 2030 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству транспорта подготовить план работы по созданию причальной инфраструктуры до 2030 года. В рабочем плане должна быть отражена информация о том, в каких локациях региона будут появляться новые причалы. «Подумать еще над усовершенствованием причалов, а также о зимней эксплуатации инфраструктуры»,— отметил глава Прикамья.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Кроме этого, губернатор обратил внимание на развитие причальной инфраструктуры для низкопалубных судов в Соликамске. Он подчеркнул, что это «даст импульс для развития музея-заповедника “Сользавод”». «Я сейчас обращаюсь к министерству культуры и соответствующему агентству — надо приводить эту локацию в должный вид, чтобы она снова была жемчужиной Верхнекамья с точки зрения деревянного зодчества»,— заявил Дмитрий Махонин.

Масштабные планы властей Прикамья по развитию речного туризма и судостроительной отрасли были озвучены в начале октября на II Всероссийском круизном форуме. Тогда же анонсировались предложения и результаты по обустройству причалов в ряде муниципалитетов для расширения географии захода круизных судов. В частности, речь шла о причалах в Хохловке и Соликамске. Планируется также обустройство причалов в Добрянке, Осе, Ильинском и Краснокамске.

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