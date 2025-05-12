ГАИ Магнитогорска ищет электросамокатчика, наехавшего на четырехлетнего ребенка

В Магнитогорске водитель электросамоката наехал на четырехлетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция города проводит административное расследование, устанавливает очевидцев и причины произошедшего, сообщает пресс-служба ГАИ.

ДТП произошло вечером 11 мая на пешеходном переходе в районе проспекта Карла Маркса, 174А. По предварительным данным, водитель электросамоката, проезжая дорогу, наехал на ребенка, который шел во встречном направлении с матерью. Пострадавший получил травмы, ему была оказана медпомощь.