К благоустройству аллеи имени Ивана Ткаченко приступят в июне

В Ярославле благоустройство аллеи имени Ивана Ткаченко на улице Панина за Свято-Тихоновским храмом планируется начать в июне 2025 года. Об этом сообщили в мэрии.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что аллея, а также Петропавловской парк и Которосльная набережная набрали наибольшее количество голосов в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году, поэтому объекты получат федеральное финансирование.

Благоустраивать аллею будет МБУ «Горзеленхозстрой», в настоящее время подрядчик закупает материалы для проведения работ. Ранее сообщалось, что в концепцию благоустройства входят прогулочная зона с мощением тротуаров плиткой, обустройство освещения, установка лавок, детских развивающих элементов и шахматных столов, а также монтаж арт-объекта, посвященного «Локомотиву».

Алла Чижова