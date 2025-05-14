Крупная пермская IT-компания получила 500 млн рублей чистой прибыли

Пермская IT-компания ООО «Сателлит» (входит в ГК «Macroscop») опубликовала финансовую отчетность за 2024 год. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», выручка организации выросла на 41% и составила 587 млн руб. (в 2023-м — 415 млн руб.). При этом прибыль общества увеличилась также значительно — на 45%, с 346 млн руб. до 502 млн руб.

Ранее сообщалось, что вторая пермская компания группы Macroscop — ООО «Макроскоп Трейд» — в 2024 году увеличила чистую прибыль на 189% — с 25, 8 млн руб. до 74,6 млн руб. Выручка организации увеличилась на 26,3%: с 706,2 млн до 892,4 млн руб.

Macroscop разрабатывает программные решения для систем видеонаблюдения, позволяющие автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать издержки и усилить безопасность объектов. Компания предлагает более 20 модулей видеоаналитики, в том числе модули распознавания лиц, эмоций, лиц в масках и автономеров. Продукты компании востребованы более чем в 70 странах мира. Среди клиентов пермской компании — АО «Мосгаз», ГК «Доброфлот», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Hugo Boss, Mvenpick, Hilton и IKEA.

В феврале стало известно, что пермская IT-компания Macroscop сменила учредительский состав. Владельцем 100% ООО «Макроскоп Трейд» и ООО «Сателлит» стала компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — «В2В Текнолоджис Л. Л. С.». Ранее основным владельцем группы был ее основатель Артем Разумков. По данным «Ъ-Прикамье», фактически владелец пермских компаний не поменялся, а лишь перевел свои активы в дружественную юрисдикцию. По информации источника, сам господин Разумков проживает в Эмиратах.