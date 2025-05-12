На Ставрополье в тройном ДТП погиб 12-летний школьник

На трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в тройном ДТП погиб 12-летний школьник. Еще одного участника аварии доставили в тяжелом состоянии в Ипатовскую окружную больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Госавтоинспекции уточнили, что погибший ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

По предварительным данным, 41-летний водитель «УАЗа», двигавшийся на высокой скорости, врезался в автомобиль Mitsubishi. В результате удара отечественную машину выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с "Волгой".

Владелец «УАЗа», житель соседнего региона, за последние два года получил 18 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Прокуратура инициировала проверку по факту ДТП, как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Ставропольского края.

Николай Аксенов