Бывший президент «Башнефти» Хорошавцев объявлен в розыск

Бывший президент «Башнефти» и экс-сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев объявлен в розыск в рамках уголовного дела, следует из базы МВД. Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно судебной картотеке, заседание состоялось 29 марта. Господину Хорошавцеву вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подробности дела официально не приводятся.

В 2024 году Виктор Хорошавцев фигурировал в деле совладельцев ПАО «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита о хищении 8,8 млрд руб. у негосударственных пенсионных фондов, в том числе у Первого национального пенсионного фонда. Фигуранты говорили, что в 2013 году продали его и управляющую компанию «Паллада Эссет Менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру господину Хорошавцеву.