Евгений Солнцев собирает жалобы населения перед поездкой на восток Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев на этой неделе посетит восточную часть региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

В планах врио губернатора посещение Орска, Гайского, Ясненского муниципальных округов, Кваркенского, Адамовского, Светлинского районов. Жителей этих муниципалитетов господин Солнцев попросил написать в комментариях о проблемах в территориях.

В частности, жители Орска пишут о необходимости полностью восстановить трамвайное движение после прошлогоднего паводка, город нуждается и в обновлении парка электротранспорта. Люди также жалуются на проблемы с благоустройством.

Андрей Сазонов