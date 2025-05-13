Оператор мусорного полигона в Березниках получил рекордную прибыль

ООО «Пермский краевой экологический оператор» (100% в собственности правительства Пермского края) отчиталось об итогах работы в 2024 году. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ПКЭО в 2024 году получил выручку в размере 795 млн руб. (годом ранее — 353 млн руб., рост более чем в два раза).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 322 млн руб. (годом ранее — 161 млн руб.), что также в два раза больше прошлогедней. Одна из причин роста прибыли — низкая себестоимость продаж ООО (289 млн руб. в 2024 году).

ООО «Пермский краевой экологический оператор» до 2023 года называлось ООО «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» и принадлежало администрации Березников. Компания эксплуатировала расположенный в Березниках мусорный полигон. Осенью 2021 года березниковские власти решили передать компанию в краевую собственность. Гендиректором ООО является Иван Крайнов, прежде занимавший должность замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края.