В 2025 году СФР выдал 834 льготных путевок жителям Ставрополья

Ставропольское отделение Социального фонда России с начала 2025 года предоставило 834 путевки на санаторно-курортное лечение региональным льготникам. Право на получение данной меры поддержки имеют жители края, внесенные в Федеральный реестр лиц, которым положена государственная социальная помощь, сообщает СФР по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Жители Ставрополья проходят лечение как в здравницах на территории региона, так и в санаториях Крыма, Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республики»,— сообщили представители регионального отделения СФР.

Срок пребывания в оздоровительных учреждениях варьируется в зависимости от категории граждан: стандартный период составляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а пациентам с травмами спинного и головного мозга предоставляется от 24 до 42 дней лечения.

Медицинское учреждение для каждого пациента подбирается согласно рекомендациям лечащего врача и решению врачебной комиссии.

Для оформления путевки необходимо подать заявление через интернет, почтовое отправление или при личном визите в клиентскую службу Социального фонда. Обязательным документом является справка от лечащего врача.

Николай Аксенов