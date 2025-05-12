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В Геленджике за убийство знакомого заключен под стражу местный житель

53-летний житель Геленджика заключен под стражу после обвинения в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 27 апреля 2025 года на улице Ульяновской. Конфликт возник на почве распития алкогольных напитков. Обвиняемый достал нож и нанес оппоненту один удар в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Во время допроса фигурант дал признательные показания. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Алена Воробьева

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