В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина
В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина из-за реконструкции теплосети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ограничения для движения транспорта будут действовать с 15 мая по 30 июля.
Движение будет закрыто:
- на улице Белинского — от дома № 10 до пересечения с улицей Челюскина;
- на улице Челюскина — от дома № 1 (корпус 1) до дома № 16 по улице Лядова.