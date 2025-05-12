В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина из-за реконструкции теплосети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани с 15 мая перекроют движение на участках улиц Белинского и Челюскина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения для движения транспорта будут действовать с 15 мая по 30 июля.

Движение будет закрыто:

на улице Белинского — от дома № 10 до пересечения с улицей Челюскина;

на улице Челюскина — от дома № 1 (корпус 1) до дома № 16 по улице Лядова.

Артём Дергунов