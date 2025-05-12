Глава СКР поручил доложить о проверке по факту гибели девушки из Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по факту смерти 18-летней жительницы Перми. Ее тело было обнаружено на заборе рядом с кафе по улице Маршала Рыбалко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«По данным, опубликованным в сети, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно, угрожали ей совершением преступления против половой свободы»,— сообщает телеграм-канал следственного комитета.

По факту смерти девушки проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах смерти человека.