Скалы Кисловодска «Броненосец» и «Миноносец» получили охранный статус

Два природных памятника Кисловодска — скалы «Броненосец» и «Миноносец» — получили охранную зону. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, документ опубликован на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Воронова Фото: Маргарита Воронова

Площадь защищенной территории составляет 4,89 га. Периметр обозначен предупредительными таблицами и информационными указателями. Охранную зону создали для предотвращения негативного антропогенного влияния на памятники природы.

На защищенной территории запрещены любые действия, способные нарушить сохранность объектов или нанести вред окружающим природным комплексам. Все мероприятия в этой зоне должны проводиться с соблюдением установленного режима.

Николай Аксенов