На набережной вдоль «Мотовилихи» может появиться маяк

В рамках строительства набережной вдоль территории ООО «Мотовилихинские заводы» планируется возведение маяка. Об этом сообщил на заседании краевого правительства министр транспорта Сергей Вешняков. «В рамках берегоукрепления будет возведена защитная дамба протяженностью 160 м с возможностью передвижения по ней. На ее крайней точке расположится маяк — изюминка проекта»,— подчеркнул господин Вешняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина. Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина.

Также на набережной вдоль «Мотовилихи» обустроят тротуары, наружное освещение, причальную инфраструктуру для маломерного флота. Предполагаемые сроки завершения проектирования объекта — декабрь 2025 года, строительно-монтажных работ — ноябрь 2026-го.

Согласно поправкам к бюджету края, для завершения капитального ремонта берегоукрепления на территории «Мотовилихинских заводов» краевые власти выделят более 1,172 млрд руб. В этом году берегоукрепление участка набережной Камы было завершено на участке от ТЦ «Речник» до территории оборонного предприятия. Подрядчик выполнил работы по прокладке инженерных сетей, бетонированию подпорных стен, устройству металлокаркаса и обустройству системы ливневой канализации.

Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что в Перми могут построить маяк со смотровой площадкой и обсерваторией. Тогда гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова отметила, что глава Перми Эдуард Соснин поддержал идею возведения маяка. Планировалось, что совместно с администрацией УК «выберет подходящую площадку и подготовит проект».