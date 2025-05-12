Температура воздуха на территории Удмуртии поднимется до +20 °С в ближайшие дни

В ближайшие дни температура воздуха в Удмуртии поднимется до +20 °С, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

В понедельник, 12 мая, прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, ночная температура составит 0…+5 °С, местами — заморозки до -1 °С, а днем — 13-18 °С.

Во вторник, 13 мая, температура воздуха ночью поднимется до 2-7 °С, днем — 14-19 °С.

В среду, 14 мая, потепление продолжится, будет облачно с прояснениями, днем возможны небольшие дожди. Температура ночью составит 4-9 °С, днем — 15-20 °С.