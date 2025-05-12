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Улицы и лица Дня Победы

Как отпраздновали 9 мая в Челябинске

Более 240 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Челябинске, сообщили в мэрии. Традиционно утро 9 мая началось с возложения цветов и венков у Вечного огня на Алее славы. Парад посмотрели более 15 тыс. зрителей, по площади Революции проехала историческая и современная военная техника. Самым массовым мероприятием стало шествие Бессмертного полка, в нем приняли участие 200 тыс. человек. Хедлайнером праздничного концерта стала Юлия Чичерина. Как прошел День Победы в Челябинске, смотрите в галерее «Ъ-Южный Урал».

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Шествие Бессмертного полка

Шествие Бессмертного полка

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Празднование Дня Победы в Челябинске

Празднование Дня Победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

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Шествие Бессмертного полка

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Возложение цветов и венков к Вечному огню

Фото: Олег Кормильцев

Празднование Дня Победы в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Парад Победы на площади Революции

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Шествие Бессмертного полка в Челябинске

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Праздничный концерт

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

Фото: Олег Кормильцев

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