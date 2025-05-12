Улицы и лица Дня Победы

Более 240 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Челябинске, сообщили в мэрии. Традиционно утро 9 мая началось с возложения цветов и венков у Вечного огня на Алее славы. Парад посмотрели более 15 тыс. зрителей, по площади Революции проехала историческая и современная военная техника. Самым массовым мероприятием стало шествие Бессмертного полка, в нем приняли участие 200 тыс. человек. Хедлайнером праздничного концерта стала Юлия Чичерина. Как прошел День Победы в Челябинске, смотрите в галерее «Ъ-Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шествие Бессмертного полка Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Празднование Дня Победы в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы 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Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Возложение цветов и венков к Вечному огню Фото: Олег Кормильцев Празднование Дня Победы в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Парад Победы на площади Революции Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Шествие Бессмертного полка в Челябинске Фото: Олег Кормильцев Праздничный концерт Фото: Олег Кормильцев Праздничный концерт Фото: Олег Кормильцев 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