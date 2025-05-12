В начале года промышленное производство в КБР выросло на 7%

Промышленное производство Кабардино-Балкарской республики в первом квартале 2025 года выросло на 7,2%, при этом наибольший прирост отмечен в производстве химической продукции — 83,4%. Единственное сокращение отмечено в обеспечении электрической энергией, газом и паром — на 4,2%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в сегменте водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений — на 11,9%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 10%, обрабатывающие производства — на 9,2%.

Среди обрабатывающих отраслей наиболее впечатляющую динамику показало производство химических веществ и продуктов — 83,4%. Также существенно выросло производство изделий из кожи — на 41,8%, напитков — на 37,6% и резиновых и пластмассовых изделий — на 30,4%.

Николай Аксенов