Жителя Стерлитамака будут судить за мошенничество на 53 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело жителя Стерлитамака, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2019-2022 годы фигурант уголовного дела и его знакомые заключали фиктивные договоры лизинга оборудования и предоставляли их в АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения субсидии.

Обвиняемый частично производил лизинговые платежи, но, по мнению следствия, не собирался выполнять обязательства полностью. В общей сложности соучастники присвоили более 53 млн руб.

Материалы в отношении других фигурантов дела выделены в отдельное производство.

Майя Иванова