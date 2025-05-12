На Дону следователи проверят информацию о разрушении мемориала Воинской славы
В городе Морозовск Ростовской области следователи проведут проверку информации о ненадлежащем содержании мемориала Воинской славы. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В социальных медиа сообщается, что меры по восстановлению памятника не принимаются уже продолжительное время. Мемориал продолжает разрушаться.
Следователи организовали процессуальную проверку по факту халатности (ст. 293 УК РФ).
Обстоятельствами случившегося заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе процессуальной проверки.