На Ставрополье водитель Lifan погибла в ДТП при попытке обгона

В Буденновском округе в результате лобового столкновения за рулем автомобиля Lifan погибла 38-летняя местная жительница. Второй участник ДТП 43-летний водитель «ВАЗ-2112», доставлен в окружную больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«На 209 км федеральной автодороги "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды" автомобиль "ВАЗ-2112", совершил неудачный обгон и врезался в автомобиль Lifan идущий во встречном направлении»,— рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Буденновский» Сергей Мнацаканов.

По информации правоохранительных органов виновник ДТП, в течение последних двух лет он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

У водителя ВАЗа взяты биологические образцы для определения наличия алкоголя в крови. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Николай Аксенов