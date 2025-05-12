На Ставрополье водитель Lifan погибла в ДТП при попытке обгона
В Буденновском округе в результате лобового столкновения за рулем автомобиля Lifan погибла 38-летняя местная жительница. Второй участник ДТП 43-летний водитель «ВАЗ-2112», доставлен в окружную больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
«На 209 км федеральной автодороги "Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды" автомобиль "ВАЗ-2112", совершил неудачный обгон и врезался в автомобиль Lifan идущий во встречном направлении»,— рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Буденновский» Сергей Мнацаканов.
По информации правоохранительных органов виновник ДТП, в течение последних двух лет он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
У водителя ВАЗа взяты биологические образцы для определения наличия алкоголя в крови. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.