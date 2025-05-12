В Томске с 13 мая повысят цены на проезд в общественном транспорте

В Томске введут дифференцированные тарифы на оплату проезда в общественном транспорте. Они вступят в силу с 13 мая, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно распоряжению мэрии Томска, стоимость проезда в автобусе составит 33 руб. при оплате наличными и 32 руб. — при оплате картой. Тариф для пенсионеров установлен на уровне 29 руб. наличными и 28 руб. — при безналичной оплате.

В электротранспорте тариф составит 31 руб. наличными и 30 руб. — при оплате картой, для пенсионеров 25 и 24 руб. соответственно. Кроме того, будет упразднен вечерний тариф.

Как писал «Ъ-Сибирь», последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Томска повышалась в мае 2024-го. Тогда проезд подорожал на 2 руб. В автобусах одна поездка стала стоить 29 руб., в троллейбусах и трамваях — 27 руб. После 21:00 на всех видах транспорта стоимость проезда составила 32 руб.

Александра Стрелкова