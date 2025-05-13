Основатель «Лакшми» решил управлять сетью массажных салонов с помощью УК

Основатель сети магазинов здорового питания и кафе «Лакшми» Нинель Лесков учредил ООО «Управляющая компания “Массанте”». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрировано 12 мая в Перми по адресу: ул. Лядовская, 133в. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Директором и учредителем выступил сам бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бедрий и Нинель Лесков.

Фото: Страница «Massante. Франшиза студий заботы о теле» в соцсети. Андрей Бедрий и Нинель Лесков.

Фото: Страница «Massante. Франшиза студий заботы о теле» в соцсети.

Согласно открытым данным, под указанным названием развивается сеть массажных салонов. Изначально в 2020 году она называлась “Vdol & poperek”. Всего в Перми действуют три салона сети. Ранее господин Лесков в соцсетях сообщал, что его партнером по «Массанте» является Андрей Бедрий, сын бывшего сити-менеджера Пермского округа Игоря Бедрия.

Предприниматель Нинель Лесков прежде развивал в Перми сеть магазинов здорового питания и кафе «Лакшми», но продал бизнес и переехал в Дубай. Сейчас ему принадлежит 70% ООО «Огород». Вегетарианское кафе «Огород» позиционирует себя как кафе здорового питания.