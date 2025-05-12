В Краснодаре будут судить участников группировки, похитивших 10,8 млн рублей

Следственная часть СУ УМВД России по городу Краснодару завершила расследование уголовного дела в отношении организатора и 11 соучастников преступного сообщества, похитивших у граждан около 10,8 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения по ст. 210 (участие в преступном сообществе) и 159 (мошенничество) УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2019 по ноябрь 2022 года злоумышленники, не имея лицензии на кредитную деятельность, открыли несколько офисов фиктивных банков и колл-центры в Краснодаре, Минеральных Водах, Пятигорске, Ставрополе, Ростове-на-Дону и Волгограде.

Мошенники связывались с гражданами, оставившими онлайн-заявки на получение займов, и приглашали на личную встречу. При общении обвиняемые убеждали потенциальных клиентов в одобрении кредита и необходимости оплаты страховки для подтверждения платежеспособности. Используя эту схему, участники преступного сообщества похитили деньги у 248 человек.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Анна Гречко