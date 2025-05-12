В Сириусе снова перенесли открытие концертного зала

Открытие концертного центра на территории федерального округа Сириус перенесено на 3 октября 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя фонда «Талант и успех» Ханса-Йоахима Фрая. Господи Фрай отметил, что первый из залов — рассчитанный на 500 мест — будет готов к проведению мероприятий уже в июне. По его словам, объект активно приближается к финальной стадии и текущие темпы строительства позволяют рассчитывать на соблюдение обозначенных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Комплекс, возводимый с 2020 года, станет ядром культурного кластера на территории Сириуса. Проект включает два зала с авторской акустикой от японского специалиста Ясухисы Тойоты, участвовавшего в создании концертных пространств в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге. В фонде подчеркивают, что архитектурное и акустическое решение комплекса призвано соответствовать международным стандартам.

Вячеслав Рыжков