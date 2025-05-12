В Оренбуржье прокуратура потребовала в суде уволить работника министерства из-за утраты доверия

В Оренбуржье прокуратура потребовала в судебном порядке изменить формулировку увольнения руководителя одного из отделов министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности на «в связи с утратой доверия». Суд удовлетворил требование и постановил изменить основание и формулировку увольнения. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о бывшем начальнике отдела незаразных болезней и госветнадзора Виталии Кувшинове.

В надзорном ведомстве сообщают, что руководитель отдела выполнял контрольно-надзорные функции в отношении аффилированного лица. Также он «передал ему региональное имущество вопреки предусмотренной процедуры». Служащий также допустил факты предоставления недостоверных сведений о доходах.

Прокурор Оренбургской области внес представления по данным фактам. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего служащий уволился по собственному желанию.

Руфия Кутляева