Ярославцев ждет еще одна дождливая неделя

В Ярославле всю неделю будут идти дожди, средняя температура воздуха составит +13°С. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сегодня самый холодный день недели, воздух не прогреется выше +8°С, ожидается небольшой дождь. Ночью похолодает до +2°С, возможны осадки в виде снега. Во вторник и среду немного потеплеет — +11…+12°С, также сохранится дождь.

В четверг и пятницу ожидается +15°С и небольшой дождь. Суббота будет самым теплым днем недели — воздух прогреется до +18°С, даже в ночь на воскресенье будет +8°С. Однако в последний день недели вновь похолодает до +14°С, прогнозируется дождь.

Алла Чижова