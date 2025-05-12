Суд обязал администрацию Астрахани убрать две свалки в Советском районе

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора в ходе проверки по обращению граждан обнаружило две несанкционированные свалки в Советском районе Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выявили незаконные складирования в районе насосной станции и по ул. Набережная Приволжского затона. Они нашли там растительные, строительные и бытовые отходы на 17,85 кв. м.

Управление по итогам проверочных мероприятий объявило предостережения в адрес администрации Астрахани, однако свалки не были убраны. Росприроднадзор попросил Советский районный суд Астрахани обязать администрацию города устранить загрязнение почвы.

Суд в полном объеме удовлетворил требования надзорного ведомства. Администрация должна ликвидировать свалки в течение полугода со дня вступления решения в законную силу. Судебный акт может быть обжалован.

Павел Фролов