Нового директора НкАЗа назначили из Кандалакши

Компания «Русал» объявила о кадровых изменениях в алюминиевом дивизионе — новым директором Новокузнецкого алюминиевого завода (НаАЗ) назначен Андрей Терентьев. Ранее он руководил Кандалакшским алюминиевым заводом «Русала» в Мурманской области, сообщила пресс-служба НкАЗа, отметив, что «опытный управленец продолжит экологическую и технологическую модернизацию» завода в Новокузнецке.

Андрей Терентьев родился в 1970 году в Свердловске, в 1992 году окончил Сибирский металлургический институт по специальности «металлургия цветных металлов», работал на НаАЗ мастером участка, старшим мастером серии электролиза, руководителем проекта. В 2008 году был назначен генеральным директором входящего в «Русал» завода ALSCON в Нигерии, с 2010 года возглавлял департамент производства алюминиевого дивизиона Запад. В 2013 году господин Терентьев возглавил КАЗ.

Игорь Лавренков, Кемерово