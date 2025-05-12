Татарстан испытывает нехватку специалистов в торговой, медицинской и продажной сферах, несмотря на общее снижение конкуренции за рабочие места. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане зафиксирован дефицит кадров в розничной торговле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане зафиксирован дефицит кадров в розничной торговле

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наиболее сложная ситуация наблюдается в розничной торговле, где на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме вместо нормативных 4–7,9. За последний месяц число вакансий выросло на 9%, тогда как количество соискателей сократилось на 4%. Средняя зарплата в отрасли составляет 50,3 тыс. руб.

Также нехватка сотрудников сохраняется в здравоохранении: на одну вакансию приходится лишь 2,9 резюме. При этом медицинские работники стали немного более востребованными на рынке — их зарплаты выросли на 1,2%, достигнув 65,1 тыс. руб.

Кроме того, дефицит кадров есть среди менеджеров по продажам, несмотря на стабильный показатель конкуренции (4,3 резюме на место). Работодатели отмечают трудности с поиском подходящих кандидатов, хотя предлагаемая оплата труда составляет 70,2 тыс. руб.

Артём Дергунов