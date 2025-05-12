Между Мариуполем и Сочи начал курсировать еженедельный автобус
Новый автобусный маршрут начал работать между Мариуполем и Сочи. Об этом сообщает администрация Амвросиевского муниципального округа ДНР со ссылкой на компанию «Автовокзалы Донбасса».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Транспортное сообщение организовано через Ростов-на-Дону и Туапсе. Отправление автобусов осуществляется еженедельно по пятницам в 11:30.
Расписание нового маршрута Мариуполь — Сочи действует в летний период с 1 мая по 30 сентября 2025 года.
«Ъ-Сочи» писал, что в мае был запущен ежедневный автобусный маршрут между Луганском и Сочи. По информации пресс-службы Росавтотранса, путь между этими городами занимает около суток.