Между Мариуполем и Сочи начал курсировать еженедельный автобус

Новый автобусный маршрут начал работать между Мариуполем и Сочи. Об этом сообщает администрация Амвросиевского муниципального округа ДНР со ссылкой на компанию «Автовокзалы Донбасса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Транспортное сообщение организовано через Ростов-на-Дону и Туапсе. Отправление автобусов осуществляется еженедельно по пятницам в 11:30.

Расписание нового маршрута Мариуполь — Сочи действует в летний период с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что в мае был запущен ежедневный автобусный маршрут между Луганском и Сочи. По информации пресс-службы Росавтотранса, путь между этими городами занимает около суток.

Мария Удовик