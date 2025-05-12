Замначальника участка завода Балакова дали условный срок за гибель двух рабочих

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 36-летнего замначальника участка станции воздухоразделительной АО «Металлургический завод Балаково» по уголовному делу о гибели двух рабочих (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Балаково поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией опасных производственных обьектов.

Как выяснилось в суде, 19 февраля минувшего года фигурант нарушил требования промышленной безопасности при выполнении работ на опасном производственном объекте. Это привело к гибели двух работников предприятия.

Павел Фролов