В Новороссийске в акватории Черного моря пройдут военные учения

Проведение учений с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) запланировано в акватории морского порта сегодня, 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

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В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб запрещается выход в море маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Также запрещено плавание прогулочных и спортивных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфингов, сапбордов, любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева