На 67-м году жизни скончался кубанский журналист Анатолий Мельников. Он работал в краевых СМИ более 40 лет. О его смерти 9 мая сообщила супруга Светлана. Через пять дней Мельникову должно было исполниться 67 лет, пишет издание «Утренний Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из личного архива семьи Фото: Фото из личного архива семьи

Карьеру начал в «Комсомольце Кубани». Впоследствии возглавлял отдел детской и молодежной журналистики, воспитал поколение молодых коллег, сотрудничал с «Советской Кубанью» и «Краснодарскими известиями».

С 2001 по 2012 год Анатолий Мельников занимал должности помощника и советника губернатора Краснодарского края, курируя сферу информационной политики. Был автором многочисленных резонансных публикаций, в том числе расследований, часть из которых повлияла на решения властей и вызвала общественный отклик.

Одним из важных этапов его карьеры стало участие в создании независимой газеты «Карт-Бланш» в начале 1990-х годов. В последние годы жизни Анатолий Мельников активно работал в социальных сетях и участвовал в информационном сопровождении избирательных кампаний.

Вячеслав Рыжков