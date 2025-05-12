Супружеская пара в Зеленодольске обвиняется в создании канала нелегальной миграции

В Зеленодольске сотрудники полиции задержали супружескую пару по подозрению в создании канала незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, через созданный канал было незаконно поставлено на миграционный учет более 1,5 тыс. граждан других государств.

Супруги зарегистрировали юридическую фирму на подставное лицо. Через подконтрольных людей они оформляли фиктивные документы для мигрантов за определенную плату.

В ходе проведенных оперативных действий полицейские арестовали подозреваемого организатора преступления и его жену, которую также обвиняют в причастности к преступной деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

Артём Дергунов