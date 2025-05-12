Средняя зарплата в Удмуртии выросла за год на 20,6% и достигла 69 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата в Удмуртии составила 69 тыс. руб. в феврале, что на 20,6% больше при сравнении год к году, но на 2,5% меньше относительно января, сообщает пресс-служба Удмуртстата. По размеру средней зарплаты республика заняла 4-е место в ПФО, уступив лидеру рейтинга, Татарстану, 8,9 тыс. руб. Аутсайдера списка, Саратовскую область, Удмуртия обогнала по этому показателю на 9,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реальная зарплата в регионе по итогам февраля выросла за год на 8,6%, однако оказалась на 3,4% меньше относительно января.

Самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в феврале в отрасли информации и связи — 104,5 тыс. руб. Далее идет финансовая и страховая деятельность, а также добыча полезных ископаемых — 100,4 и 97,7 тыс. руб. соответственно.

Замыкают топ-5 рейтинга средних зарплат в регионе обрабатывающие производства и госуправление вкупе с обеспечением военной безопасности: в указанных отраслях показатель составил 88 и 66,9 тыс. руб.