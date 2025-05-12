По факту причинения свинокомплексом «Сибагро» вреда экологии возбуждено дело

В отношении руководства АО «Свинокомплекс Красноярский» (входит в «Сибагро») возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст.251 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило надзорное ведомство, откормочные и репродуктивные цеха «Свинокомплекса Красноярский» не оснащены фильтрами для очистки газа, а печь для сжигания останков падших животных — газопылеулавливателями. Как показало исследование государственной лаборатории министерства экологии Красноярского края, вблизи предприятия допустимая концентрация по аммиаку превышена в два раза, по взвешенным частицам — в 1,12 раз, по бензолу — в 1,35 раз.

АО «Свинокомплекс Красноярский» зарегистрировано в 2010 году. Предприятие расположено в поселке Большая Мурта Красноярского края. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб.

Михаил Кичанов