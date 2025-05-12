В Челябинскую область запретили ввоз 56,3 тонн капусты и манго

С 5 по 11 мая сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз нескольких партий капусты и манго общим весом 56,3 т на пункте пропуска «Бугристое». Нарушения выявлены вместе с должностными лицами пограничного управления ФСБ России и Челябинской таможни, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Две партии свежей белокочанной капусты общим весом 41 т следовали из Казахстана в Свердловскую область. Однако продукция перевозилась навалом, и фуры не пустили дальше. Еще 15,3 т манго, которые доставляли из Китая в Екатеринбург, остановили на границе из-за разночтения информации в фитосанитарном сертификате и товаро-сопроводительных документах. Всю продукцию вернули на территорию Казахстана. В отношении трех перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза подкарантинного груза).

Виталина Ярховска